Shakira i Gerard Pique od lat uchodzili za parę niemal idealną. Poznali się w 2010 roku na planie teledysku do utworu "Waka Waka", który był hymnem mistrzostw świata w piłce nożnej w RPA. Kilka miesięcy później wokalistka oficjalnie potwierdziła, że ona i piłkarz są razem. Dwa lata później po raz pierwszy zostali rodzicami. Na świecie pojawił się ich syn, Milan. Po następnych dwóch latach rodzina znów się powiększyła i artystka urodziła drugiego syna, Sashę.

I to właśnie temat opieki nad dziećmi ma być kością niezgody po nieoczekiwanym rozstaniu . Katalońskie media informują, że Shakira i Pique nie mogą dogadać się w sprawie miejsca pobytu chłopców. Piosenkarka chciałaby wyjechać z Barcelony i zamieszkać z nimi na Florydzie , lecz Gerard nawet nie chce o tym słyszeć.

Co więcej, Kolumbijka, zirytowana zablokowaniem przez byłego partnera możliwości jej wyjazdu z synami do Miami, ma nosić się z zamiarem ujawnienia skrzętnie skrywanych sekretów piłkarza. "Zdała sobie sprawę, że nie znała mężczyzny, z którym mieszkała. Ona się nie zatrzyma, jest w stanie zrobić wszystko. Wiedziała, że Pique lubi się zabawić, ale nigdy nie przypuszczała, że był jej niewierny" - opowiadała niedawno informatorka hiszpańskiej "Marki" .

Rodzina wokalistki milczy na temat sprawy. Z jednym małym wyjątkiem...

Shakira i Gerard Pique wrócą do siebie? Matka wokalistki mocno trzyma za to kciuki

Matka Shakiry najwyraźniej ma już dość całej sytuacji. Podpytywana przez dziennikarzy o to, czy jest szansa, aby córka i Pique wrócili do siebie, jasno wyraziła swoje zdanie. Nidia del Carmen Ripoll Torrado nie wyklucza nagłego zwrotu akcji. W rozmowie z agencją informacyjną Europa Press kobieta powiedziała, że "nie może pogodzić się z rozstaniem artystki i piłkarza", a gdy wprost zapytano ją, czy chce, by ci znów byli razem, odpowiedziała, że to przecież "logiczne".

Te słowa miały wybitnie nie spodobać się córce. Według informacji katalońskiej prasy zakazała matce jakichkolwiek wypowiedzi dla mediów.

Poprosiła ją, by przestała wypowiadać się przed mikrofonami. I żeby nie odpowiadała na pytania dziennikarzy. Jak wskazuje wspomniane "Informalia", nałożyła na matkę 'kaganiec'. Chodzi tylko o to, że Shakira nie potrzebuje, aby matka broniła tego, który jest winowajcą rozpadu rodziny - czytamy w katalońskim "El Nacional".

Tymczasem według programu "Socialite de Telecinco" Pique nie spotyka się już z 22-letnią kelnerką, z którą miał zdradzić Shakirę. To zapewne wleje jeszcze więcej nadziei w serce matki artystki. Choć nadzieja ta i tak zdaje się być płonna.

Mówi się, że piosenkarka jest po spotkaniu z Pilar Mane, przedstawicielką Pique. Jak czytamy w "Reporte Indigo", miała zaproponować Gerardowi pieniądze i zasponsorowanie pięciu biletów lotniczych pierwszej klasy rocznie, by mógł w miarę swobodnie odwiedzać synów w Miami. Jest skłonna pozwolić piłkarzowi na to, by podczas wizyt mieszkał w jej domu na Florydzie. I oferuje Pique spędzanie letnich wakacji z Milanem i Sashą. Jedyne, czego oczekuje w zamian, to zgody piłkarza na wyjazd z chłopcami z Barcelony. Jednak gracz "Dumy Katalonii" miał odrzucić tę ofertę.

