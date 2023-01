Świeżo upieczeni rodzice zdawali się być szczęśliwi do granic możliwości. Tym bardziej zaskakująco mogą brzmieć doniesienia o tym, że krótko po narodzinach córki zdecydowali o rozstaniu .

Raiane Lima przekazała wiadomość o rozstaniu z Gabrielem Jesusem. Podała powód takiej decyzji

Lima, za pośrednictwem Instagrama, potwierdziła, że drogi jej i Gabriela Jesusa rozeszły się. Jakiś czas później komunikat zniknął, lecz wcześniej został wychwycony przez internautów i media. "Zanim zaczną się plotki, postaram się was poinformować, że Gabriel i ja nie jesteśmy już parą. Możecie myśleć co chcecie. Jeśli chcecie powiedzieć coś złego, możecie mówić. Postawiłam sobie za cel osobiste ogłoszenie końca czegoś, co prawie mnie pochłonęło" - oświadczyła kobieta.