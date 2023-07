Sensacyjne spekulacje na temat żony Messiego. Fani nie mają wątpliwości

Antonela Roccuzzo i Leo Messi od 2017 roku tworzą jedno z najpiękniejszych małżeństw w świecie show biznesu . Para poznała się jeszcze w czasach szkolnych i od tamtej pory darzy się ogromnym uczuciem. Nic dziwnego, że wielu kibiców uważa Messiego i jego ukochaną za przykład pary idealnej. Piłkarz bowiem nieustannie może liczyć na wsparcie małżonki, która jest jego najwierniejszą fanką. 35-latka trzymała kciuki za swojego męża m.in. podczas ubiegłorocznego mundialu w Katarze i miała okazję zobaczyć, jak piłkarze "Albicelestes" po 36 latach przerwy podnoszą do góry mistrzowskie trofeum.

Argentyńskiej WAG nie zabrakło u boku męża także w ostatnich miesiącach, kiedy to sporo mówiło się o zakończeniu współpracy pomiędzy Leo Messim a Paris Saint-Germain . Kibice i eksperci podejrzewali wówczas, że kapitan reprezentacji Argentyny powróci do klubu, w którym spędził większość swojej kariery - Barcelony. Po wielu tygodniach głos zabrał sam zainteresowany. Jak się wówczas okazało, Leo Messi postanowił zakończyć swoją przygodę z europejskim futbolem i dołączył do klubu Davida Beckhama , Interu Miami.