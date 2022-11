Sensacyjna decyzja księżnej Kate! Tego nie spodziewał się nawet William

William zapewne nie spodziewał się, że to wystąpienie wzbudzi aż tyle kontrowersji. Dotknięci poczuli się Walijczycy. W ich imieniu komentarz pełen oburzenia wygłosił Michael Sheen . Zwrócił uwagę na fakt, że po śmierci królowej Elżbiety jej wnuk został księciem Walii , a to do czegoś zobowiązuje.

Księżna Kate na ratunek mężowi? Sportowe plany brzmią dość sensacyjnie

Jak donosi zagraniczna prasa, na ratunek mężowi miała ruszyć Kate. Chce ona ocalić wizerunek Williama i ochronić go przed krytyką. Przymierza się ją do objęcia funkcji przedstawicielki Walijskiego Związku Piłki Nożnej. To miałoby uspokoić nastroje. Byłoby też miłym i znaczącym ukłonem w kierunku Walijczyków po tym, jak poczuli się urażeni zachowaniem następcy brytyjskiego tronu. Brzmi dość sensacyjnie i ma być zaskoczeniem nawet dla samego księcia, lecz "The Economic Times" przekonuje, że sprawie już nadano tok.