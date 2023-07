Sekretna wiadomość Shakiry dla Pique? Jej stylizacja wywołała poruszenie

Historia znajomości Shakiry i Gerarda Pique przypomina fabułę hollywoodzkiego filmu, w którym główni bohaterowie poznają się w pracy i od razu się w sobie zakochują. Piosenkarka poznała bowiem swojego ukochanego na planie teledysku do mundialowego hitu "Waka Waka (This Time for Africa)" . Niestety, ten film nie miał happy endu. Po dwunastu latach wspólnego życia Kolumbijka i Hiszpan za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazali kibicom informację o rozstaniu. Jak się później okazało, gwiazda muzyki latynoamerykańskiej dowiedziała się o romansie partnera z ponad 20 lat od niej młodszą Clarą Chią Marti.

Po długiej i zaciętej batalii sądowej o prawo do opieki nad dziećmi, Shakira wraz z synami przeprowadziła się finalnie z Barcelony do Miami. Niedługo później w mediach pojawiły się pogłoski na temat nowego romansu 46-latki z Lewisem Hamiltonem. Kierowca Formuły 1 kilkukrotnie przyłapywany był już w towarzystwie Kolumbijki , para jednak do tej pory nie odniosła się do medialnych pogłosek.