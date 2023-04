Sekret Ronaldo ujrzał światło dzienne. Pracownik zdradził to po latach

Ronaldo był zakochany w znanej piosenkarce? Pracownik opowiedział, co otrzymał od zawodnika

"To było na przełomie marca i kwietnia. Cristiano odchodził do Realu Madryt. Chciał numer do dziewczyny z X Factora. Pomyślałem sobie: co mnie to obchodzi? Dostaję numery ich dziewczyn, a i tak nic z tego nie mam. Ronaldo powiedział mi, że kiedy przejdzie do Realu, sprzeda mi Porsche za pół ceny. Zdobycie numeru piosenkarki zajęło mi około 10 minut" - mówił pracownik "Czerwonych Diabłów", Giggling Rod.