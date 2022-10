Sekret formy Erlinga Haalanda ujawniony. To dlatego strzela tyle goli

22-letni Norweg to nowa gwiazda Manchesteru City , która czyni niezwykłe postępy na boisku. W trakcie niedzielnego meczu z Manchesterem United Erling Haaland strzelił hat-tricka , a w rezultacie jego drużyna pokonała "Czerwone Diabły" 6:3 . Napastnik już w Niemczech zasłynął z imponujących goli. W ciągu dwóch i pół roku w Dortmundzie zdobył 86 bramek w zaledwie 89 meczach . W ostatnim czasie chwalił się, co pomaga mu stale znajdować się w czołówce najlepszych piłkarzy.

Erling Haaland zdradza. Sekretna receptura lasagne ojca przynosi mu sukcesy sportowe

W ostatnich tygodniach napastnik zebrał wiele pochwał za swoje występy w Premier League . Mało kto uwierzy, że sekretem jego fizycznej dyspozycji jest... danie przygotowane przez ojca Erlinga , słynnego sportowca Alfa-Inge Haalanda . Mężczyzna wspiera syna w rozwoju sportu, co piłkarz często podkreśla w wywiadach.

Według napastnika Man City, sekretny przepis na lasagne przed każdym meczem wyzwala w nim niezwykłą energię, która motywuje go do osiągania kolejnych sukcesów. Wpływ tego popisowego dania Alfa-Inge można zobaczyć u Erlinga Haalanda na boisku. Jak podkreśla sam piłkarz, receptura lasagne jest tajna, a on sam nie potrafiłby jej odtworzyć.