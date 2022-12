Jest wyrok w sprawie alimentów Jakuba Rzeźniczaka

Podczas gdy on domagał się obniżenia alimentów, Taraszkiewicz starała się z kolei o podwyższenie kwoty, twierdząc, że jej były zarabia wystarczająco dużo i jest w stanie płacić więcej. Para nie mogła jednak dojść do porozumienia, a sprawa trafiła do sądu. 28 grudnia para usłyszała ostateczny wyrok. Sąd ani nie podwyższył, ani nie obniżył alimentów. Rzeźniczak będzie więc płacił 4 tys. złotych miesięcznie, jak dotychczas. Na decyzję sądu w rozmowie z mediami zareagowała już matka Inez.