Sąd podjął decyzję ws. Daniego Alvesa. Wszystko jasne!

Dani Alves narobił sobie w tym roku wielu kłopotów. Były zawodnik FC Barcelona miał zgwałcić 23-latkę w nocnym klubie . Na miejscu szybko pojawili się policjanci. Co ciekawe, jedna z agentek przypadkowo nagrała całą rozmowę z ofiarą. Jak się okazuje, zeznania młodej kobiety pokrywają się z tymi, które złożyła później w sądzie. Do zaświadczenia dołączyła również wyniki badania lekarskiego, które potwierdziło gwałt.

Brazylijczyk w ostatnim czasie często zmieniał swoje zeznania. 39-latek nadal nie przyznaje się do popełnienia haniebnego czynu względem 23-latki. Jego tłumaczenia były zaskakujące. Twierdził, że robił to w obawie przed tym, by żona nie dowiedziała się o zdradzie.