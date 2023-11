W mediach pojawiły się nowe informacje w sprawie Daniego Alvesa . Przypomnijmy, że były piłkarz klubu FC Barcelona w styczniu bieżącego roku trafił do aresztu po tym, jak młoda kobieta oskarżyła go o napaść na tle seksualnym . Do incydentu miało dojść 30 grudnia ubiegłego roku w jednym z klubów nocnych w centrum Barcelony.

W ostatnich miesiącach brazylijski gwiazdor mocno mieszał się w zeznaniach. Najpierw stwierdził, że nie zna kobiety oskarżającej go o gwałt. Następnie przyznał, że rzeczywiście doszło między nimi do zbliżenia, jednak jego towarzyszka wyraziła na to zgodę. Piłkarz szybko jednak zmienił zdanie i podczas kolejnego przesłuchania oznajmił, że to on został ofiarą napaści na tle seksualnym. Ostatecznie jednak zdecydował się powiedzieć prawdę i wyjawił, że do stosunku płciowego doszło za obopólną zgodą. Alves przyznał, że z początku kłamał na temat wydarzeń, jakie miały miejsce tamtego dnia, ponieważ nie chciał zranić swojej małżonki. Co ciekawe, Joana Sanz na krótko po aresztowaniu ukochanego złożyła do sądu pozew o rozwód.