Sąd podjął decyzję. Dani Alves nie będzie zadowolony

Dani Alves nie najlepiej rozpoczął trwający obecnie 2023 rok. Pod koniec stycznia w mediach pojawiły się informacje o kłopotach z prawem byłego piłkarza Barcelony. Brazylijczyk został aresztowany po tym, jak młoda kobieta oskarżyła go o gwałt . Do zdarzenia doszło w jednym z klubów w stolicy Katalonii.

Gwiazdor futbolu wielokrotnie zmieniał swoje zeznania. Najpierw utrzymywał, że nie zna 23-latki oskarżającej go o napaść seksualną. Następnie przyznał, że rzeczywiście doszło między nimi do zbliżenia, jednak kobieta wyraziła na to zgodę. Niedługo później całkowicie zmienił narrację i stwierdził, że to on został ofiarą napaści na tle seksualnym. W ostatecznych zeznaniach mężczyzna wyjawił, że do zbliżenia doszło za obopólną zgodą. Tłumaczył, że z początku musiał skłamać w swoich zeznaniach, ponieważ bał się, że jego żona Joana Sanz dowie się o zdradzie.