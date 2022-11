Są zażenowani manifestem Moniki Olejnik na wizji. Pośmiewisko w internecie

Monika Olejnik zasłynęła następną wypowiedzią dotyczącą mundialu. Najpierw, podczas "Kropki nad i", dopytywała Zbigniewa Bońka i Jerzego Dudka o to, czy zgromadzone w meczu z Argentyną przez Saudyjczyków żółte kartki będą miały znaczenie w pojedynku z Polską . "Czy nie ułatwi nam trochę sprawy to, że piłkarze Arabii dostawali żółte kartki, to teraz będzie im przeszkadzało w meczu z nami? Jak w czasie meczu będą dostawać kolejne żółte kartki, no to będzie jak czerwona i wylecą, czy nie?" - dociekała.