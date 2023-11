Rozczulający gest Piotra Zielińskiego. Chce pomóc ciężko chorej dziewczynce

Piotr Zieliński to postać doskonale znana fanom futbolu nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Podopieczny Michała Probierza co prawda nie może pochwalić się zbyt bogatym CV, jeśli chodzi o listę klubów piłkarskich, w barwach których przyszło mu do tej pory występować, jednak nikogo nie powinno to dziwić. Pochodzący z Ząbkowic Śląskich piłkarz bowiem niezbyt często zmienia drużyny.

Do SSC Napoli, w którym występuje obecnie, Zieliński przeniósł się w 2016 roku. Polski gwiazdor dość szybko zyskał sympatię tamtejszych kibiców, jednak na większe sukcesy musiał trochę poczekać. W sezonie 2019/2020 wraz z kolegami z zespołu sięgnął po Puchar Włoch, mistrzostwo kraju natomiast wywalczył w sezonie 2022/2023. Medal, który wówczas otrzymał, jest najcenniejszym do tej pory krążkiem w jego kolekcji. Jak się jednak okazuje, wkrótce powędruje on w ręce innej osoby.

Co za gest Piotra Zielińskiego. Ruszył na pomoc ciężko chorej siedmiolatce

Piotr Zieliński, jak poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych Kamil Rogólski, postanowił przekazać zdobyty w poprzednim sezonie medal na cele charytatywne. Zostanie on bowiem wystawiony na licytację, z której dochód trafi na konto siedmioletniej Antoniny Dołyk, która urodziła się ze śmiertelną wadą serca i pilnie potrzebuje operacji. U dziewczynki zdiagnozowano bowiem tetralogię Fallota z atrezją tętnicy płucnej, a także MAPCA's.

Medal stworzony z okazji zdobycia tytułu mistrza Włoch przez Napoli. Przedmiot został podpisany i przekazany przez Piotra Zielińskiego. Cena wywoławcza 400 zł. Licytacja do 29 listopada 18:00. Dochód na operację serca dla 7-letniej Antoniny Dołyk ~ oznajmił na platformie X Kamil Rogólski, który planuje zorganizować serię kilku aukcje na rzecz chorej dziewczynki.

Mężczyzna odpowiedzialny za zorganizowanie aukcję, podczas której wylicytować można medal należący do Piotra Zielińskiego we wcześniejszych wpisach w mediach społecznościowych zdradził, że piłkarz reprezentacji Polski nie ograniczył się jedynie do medalu. Gwiazdor SSC Napoli na serię aukcji na rzecz siedmioletniej Antoniny przekazał bowiem kilka przedmiotów.

