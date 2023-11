Rozczulający gest Cristiano Ronaldo. Buduje rodzinie dom niczym z bajki

Cristiano Ronaldo już od dłuższego czasu zaliczany jest do grona najbogatszych sportowców świata. Sytuacja finansowa uległa jeszcze większej poprawie, gdy gwiazdor portugalskiej reprezentacji zakończył karierę w Europie i przeniósł się na Bliski Wschód . Przypomnijmy, że na przełomie 2022 i 2023 roku były gracz takich klubów jak m.in. Manchester United i Real Madryt przeprowadził się wraz z najbliższymi do Arabii Saudyjskiej i podpisał wart kilkaset milionów euro kontrakt z drużyną Al-Nassr.

Rok 2023 powoli zbliża się ku końcowi, co podkusiło zagraniczne media o podliczenie dotychczasowych zarobków utytułowanego zawodnika w barwach "Rycerzy Nadżdy". Na samej grze w piłkę gwiazdor zainkasować miał już 175 milionów euro . Warto przypomnieć, że do tej kwoty doliczyć należy także m.in. bonusy otrzymane od klubu i dochody z licznych biznesów Portugalczyka . Zarobki mistrza Europy z 2016 roku stają się wówczas jeszcze bardziej imponujące.

Cristiano Ronaldo szykuje się na sportową emeryturę. Buduje dom dla swojej rodziny

Cristiano Ronaldo to jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii futbolu. Portugalczyk jest trzykrotnym medalistą mistrzostw Europy, na swoim koncie ma również m.in. triumf w Lidze Narodów UEFA w sezonie 2018/2019. Ponadto na swoim koncie ma on m.in. pięć Złotych Piłek oraz pięć tytułów Piłkarza Roku FIFA. Co ciekawe, do tej pory 38-latek nie wywalczył ani jednego medalu na mistrzostwach świata w piłce nożnej.