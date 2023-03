Achraf Hakimi, marokańska gwiazda piłki nożnej PSG, został oskarżony o gwałt na 24-letniej Francuzce. Do rzekomej napaści miało dojść w Paryżu. Według wersji pokrzywdzonej 24-latka przez jakiś czas rozmawiała z Hakimim na platformie społecznościowej, aż pewnego dnia dobrowolnie pojechała do domu piłkarza. To właśnie wtedy miało dojść do gwałtu, a teraz poznaliśmy szczegóły oskarżenia.