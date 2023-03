Rosyjski piłkarz zabrał głos ws. seksskandalu. Wyjawił, co działo się potem

To był dla mnie trudny moment i ogromna lekcja na przyszłość. Dowiedziałem się, jak to wideo trafiło do sieci, ale nie chciałbym tego komentować. Zrobiłem wszystko, aby ta historia mnie nie złamała. Oczywiście moja cała rodzina była w szoku, ale teraz wszyscy robią sobie z tego żarty. Tata na przykład może mnie nazwać palantem, ale ja tego nie traktuje poważnie. Nie mamy tematów tabu. Albo zaakceptujesz tę sytuację z uśmiechem, albo będziesz miał problem

~ stwierdził Rosjanin