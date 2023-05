Rosjanie przekroczyli kolejną granicę. Nie mają litości dla Krychowiaka

Już w pierwszych dniach wojny w Ukrainie, wielu sportowców, którzy na co dzień trenowali w Rosji, zdecydowało się opuścić kraj, potępiając w ten sposób działania Władimira Putina. Na taki ruch zdecydował się między innymi reprezentant Polski, Grzegorz Krychowiak , który rozpoczął nową przygodę w Grecji, związając się z klubem AEK Ateny . Jego kariera nie obfitowała tam wielkie sukcey. Zagrał w dziewięciu meczach, zdobył łącznie dwie bramki i miał dwie asysty.

W lipcu 2022 roku zawodnik przeprowadził się z rodziną do Arabii Saudyjskiej, gdzie reprezentuje barwy Al-Shabab. Mimo kolejnego wypożyczenia, wciąż jest o nim głośno w Rosji. Tamtejsi eksperci nie mogą darować mu tego, że zrezygnował z gry w ich lidze. Określono go nawet "szczurem", który bez żadnych skrupułów opuścił FK Krasnodar. Zdaniem dziennikarzy, piłkarz miał nakłonić innych graczy do odejścia z drużyny. Teraz "Krycha" znów znalazł się pod ostrzałem zagranicznych mediów.