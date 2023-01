Nie tak Cristiano Ronaldo wyobrażał sobie powrót do Manchesteru United. Portugalski gwiazdor miał nadzieję, że dołączenie do drużyny Erika ten Haga da mu szansę występów w Lidze Mistrzów. Piłkarz szybko zderzył się jednak z rzeczywistością, gdy okazało się, że gra z barwach "Czerwonych Diabłów" nie da mu tego, czego chciał. Już w tamtym momencie CR7 zaczął po cichu rozglądać się za nowym klubem, wówczas jego pracodawcy przymknęli jednak na to oko. Szala goryczy przelała się jednak, gdy dziennikarz Piers Morgan zaprosił Ronaldo na rozmowę, podczas której gwiazdor futbolu otwarcie uderzył we władze Manchesteru United, kolegów z drużyny oraz trenera .