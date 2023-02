Cristiano Ronaldo powoli zadomawia się w Arabii Saudyjskiej. Piłkarz w ubiegłym roku wywołał niemałą aferę. Po burzliwych relacjach z trenerem i władzami Manchesteru United , Portugalczyk musiał szukać sobie nowego klubu. Na początku stycznia media obiegła wiadomość, iż Saudyjczycy byli zainteresowani pozyskaniem "CR7". Transfer doszedł do skutku. Cristiano od jakiegoś czasu reprezentuje barwy Al-Nassr. Przeprowadził się z rodziną do nowego mieszkania.

Modelka Playboya ujawniła sekret Ronaldo? "Nie mogę tego dłużej ukrywać"

"Jeśli ktoś uprawia seks z osobą, która nie jest twoim partnerem, ale osobą z otwartym umysłem, czy powinniśmy to odbierać jako zdradę? Jeśli tak, czy Cristiano i ja byliśmy niewierni? To był przecież tylko seks. Nie mogę tego dłużej ukrywać. Mam nawet wideo, ale nie mogę go przesłać, ponieważ chodzi o prywatność, a my przecież jesteśmy na nim zupełnie nadzy" -napisała Chavez na Twitterze.