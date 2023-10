Romantyczne chwile u Lewandowskich. Anna pokazała rozczulające zdjęcia

Trener Michał Probierz nie powołał Roberta Lewandowskiego na październikowe mecze reprezentacji Polski z Wyspami Owczymi i Mołdawią . Na początku października podczas meczu Ligi Mistrzów przeciwko Porto 35-letni gwiazdor Barcelony skręcił bowiem lewy staw skokowy i opuścił boisko już w pierwszej połowie spotkania. Niestety, kontuzja okazała się na tyle poważna, że wykluczyła z gry napastnika hiszpańskiego klubu na kilka kolejnych tygodni, co w pewnym stopniu jest powodem do zadowolenia dla jego małżonki, Anny Lewandowskiej . Kapitan "Biało-Czerwonych" może teraz bowiem spędzić więcej czasu z rodziną , nie martwiąc się o treningi, zgrupowania i mecze.

Anna Lewandowska pokazała urocze zdjęcia z Robertem. "Najlepsza para"

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Pod wpisem 35-latki od razu posypały się komentarze. "Fajnie było Was widzieć razem szczęśliwych i zakochanych", "Zdrówka Robert wracaj na boisko", "Co za piękna para", "Najlepsza i najpiękniejsza para", "Słodziaki", "Uwielbiam Was!!!", "Kocham tę dwójkę razem", "Co za przepiękne aniołki", "Super wyglądacie" - zachwycali się kibice.