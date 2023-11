Romantyczne chwile u Anny i Roberta Lewandowskich. "Słowa niepotrzebne"

Anna Lewandowska to jedna z najpopularniejszych WAGs piłkarskich świata. Polka swoją rozpoznawalność zawdzięcza jednak nie tyle sławnemu mężowi, co własnym sukcesom zawodowym. 35-latka swego czasu trenowała karate tradycyjne , reprezentowała nawet nasz kraj na arenach międzynarodowych. W ciągu swojej kariery jako karateczka Anna wywalczyła aż 38 medali na mistrzostwach Polski, Europy i świata . Ostatecznie jednak podjęła decyzję o przejściu na sportową emeryturę. Od tamtej pory kobieta spełnia się w roli trenerki fitness i zajmuje się promocją zdrowego stylu życia w sieci . Prowadzi też kilka dobrze prosperujących firm i marek.

Treści publikowane przez małżonkę Roberta Lewandowskiego w mediach społecznościowych, warto zaznaczyć, nie ograniczają się jedynie do wpisów na temat treningów, czy zdrowego odżywiania. WAG bardzo chętnie w social mediach dzieli się również nowinkami z życia prywatnego. W ostatnich miesiącach Polka na bieżąco relacjonowała swoim obserwatorom, jak wygląda życie jej rodziny po przeprowadzce z Niemiec do Hiszpanii. Przypomnijmy, że latem ubiegłego roku Robert Lewandowski przeniósł się z Bayernu Monachium do klubu FC Barcelona.