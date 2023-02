Rodzinny dramat Joao Cancelo. Mało kto wie, jaki koszmar wydarzył się w jego życiu

Joao Cancelo tuż po zaskakującym transferze z Manchesteru City zaliczył rewelacyjny występ w barwach Bayernu Monachium. Wzmocniło to jedynie apetyt na kolejne sukcesy zawodnika, który niewątpliwie jest teraz w świetnej formie. Na boisku nie sposób nie zauważyć jego możliwości ofensywnych i ogromnych pokładów pozytywnej energii. Imponują one tym bardziej że w przeszłości Portugalczyk miał poważny wypadek. On sam szczęśliwie ocalał, jednak życie straciła najbliższa mu osoba.