Rodzinne chwile w domu Lewandowskich. Te zdjęcia chwytają za serce

Amanda Gawron Po gwizdku

To były trudne dni dla rodziny Lewandowskich. W poniedziałek ukochana Roberta podzieliła się z kibicami niepokojącą informacją. Jak się okazało, jedna z córek pary trafiła do szpitala. Wygląda jednak na to, że wszystko jest już w porządku i cała rodzina przeniosła się z powrotem do Katalonii. Dzisiejszy dzień zawodnik "Blaugrany" spędził w gronie najbliższych. Rodzinnymi fotkami pochwaliła się w mediach społecznościowych także trenerka fitness.

Zdjęcie Lewandowscy spędzili dzień z córkami / Instagram/annalewandowskahpba / East News