Robert Lewandowski wraz z pozostałymi piłkarzami klubu FC Barcelona wyruszył w tournee po Stanach Zjednoczonych , a w środę 7 sierpnia o godzinie 01.30 czasu polskiego wystąpi on w ostatnim meczu towarzyskim za oceanem przed powrotem do Europy. "Blaugrana" zmierzy się wówczas z włoskim zespołem AC Milan na M&T Bank Stadium w Baltimore w stanie Maryland.

Podczas gdy kapitan piłkarskiej reprezentacji zmuszony był wrócił do pracy po rodzinnym wyjeździe na Lazurowe Wybrzeże, Anna Lewandowska nie miała zamiaru wrócić do Barcelony i siedzieć bezczynnie. Trenerka fitness na jakiś czas wróciła z córeczkami do Polski, a następnie spakowała walizki i znów poleciała do Hiszpanii. Tym razem jednak udała się w miejsce, w którym jeszcze nigdy nie była.