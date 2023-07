Robert Lewandowski otoczony pięknymi kobietami. Wideo robi furorę w sieci

Anna i Robert Lewandowscy od kilkunastu już lat tworzą jedną z najgorętszych par świata. To, co połączyło tę dwójkę, to miłość do sportu. Poznali się bowiem na obozie integracyjnym studentów warszawskiej AWF na Mazurach. Sześć lat później stanęli razem na ślubnym kobiercu, gdzie przysięgli sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską.