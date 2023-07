Robert Lewandowski nie mógł się opanować. Tak zareagował na wyznanie de Jonga

" Robert to nasz kapitan bez opaski. Bardzo nam pomógł. Był jednym z kluczowych piłkarzy w tym sezonie. Zmienił dynamikę i historię tego klubu. Jestem niesamowicie dumny, że mogę z nim pracować . To bardzo skromny i pracowity chłopak" - mówił Xavi po meczu "Barcy" z Realem Sociedad .

Robert Lewandowski i Frenkie de Jong w ogniu pytań. Rozbrajająco szczera odpowiedź Holendra

Pytanie brzmiało: "Kim chcielibyście zostać, gdybyście nie grali w piłkę nożną?" De Jong stwierdził, że byłby bezrobotny. Ta odpowiedź zaintrygowała "Lewego", który na swojej tablicy napisał, że jego towarzysz miałby predyspozycje do tego, by zostać prawnikiem. 34-latek dopytał Holendra, czy spędziłby swoje życie na leżeniu na kanapie i oglądaniu telewizji. Co więcej, Polak zagadnął de Jonga o to, kto wtedy zajmowałby się jego rozliczeniami. Słowa gracza "Dumy Katalonii" wywołały szeroki uśmiech u Polaka.