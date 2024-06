Robert Lewandowski na ławce rezerwowych, a tu taki wpis Anny. Apeluje do kibiców przed meczem z Holandią

Anna Lewandowska nie przyjechała do Hamburga, aby dopingować "Biało-Czerwonych" z trybun podczas meczu przeciwko Holendrom. Nie oznacza to jednak, że podopieczni Michała Probierza nie będą mogli liczyć na wsparcie "królowej polskich WAGs". Na krótko przed rozpoczęciem niedzielnego spotkania trenerka fitness opublikowała w sieci wymowny wpis i okazała wsparcie polskim piłkarzom. Przy okazji wystosowała ważny apel do kibiców.