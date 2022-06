Bramkarz AS Monaco to jeden z tych piłkarzy, którzy niechętnie dzielą się swoim życiem prywatnym, szczególnie w mediach społecznościowych. Do niedawna kibice nie mieli nawet pojęcia, że życie miłosne Majeckiego w pełni rozkwita. Piłkarz i jego ukochana o związku poinformowali w walentynki. Internauci nie musieli długo szukać, by dowiedzieć się, kim jest jego partnerka.

To właśnie nowa "przyjaciółka" Pique? Hiszpańskie media publikują zdjęcie

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Akademia Młodego Piłkarza. Brazylijczycy chwalą polską myśl szkoleniową. Wideo INTERIA.TV

To ona skradła serca Radosława Majeckiego

Ukochaną reprezentanta Polski jest influencerka i youtuberka, Karolina Wójcik. Większość fanów kojarzyć ją może pod pseudonimem "Viva-A-Viva". Kobieta publikuje filmiki o tematyce modowej, interesuje się także branżą beauty. Partnerka Majeckiego nie dość, że ma na swoim koncie współprace ze znanymi markami, to jeszcze często widywana jest na pokazach mody.

Instagram Wideo

Instagram Post

27-latka to także bliska znajoma innej polskiej WAG, Agaty Sieramskiej. Wójcik i partnerka Arkadiusza Milika prowadzą wspólnie podcast "The Glow Club".

Instagram Post

Radosław Majecki postanowił zrobić kolejny krok w związku i oświadczył się swojej ukochanej. Wójcik przyjęła oświadczyny i pochwaliła się pierścionkiem w mediach społecznościowych. Pod wpisem 27-latki polała się lawina komentarzy. Gratulacje przekazały m.in. Anna Lewandowska, Agata Sieramska, Marina Łuczenko-Szczęsna, Aleksandra Płacheta i Julia Bednarek.

Instagram Post

Anna Lewandowska w "naturalnym" wydaniu. Kibice oczarowani jej urodą

Zdjęcie Radosław Majecki / Łukasz Skwiot / Newspix