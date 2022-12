Przyszłość Benzemy jest już pewna? W Hiszpanii nie mają wątpliwości

Wciąż nie milkną echa skandalu z udziałem Karima Benzemy po mistrzostwach świata w Katarze. Francuz nie zagrał nawet minuty na mundialu. Początkowo mówiło się, że to kontuzja całkowicie wykluczyła piłkarza z turnieju. Jak się okazuje, nadal jest wiele niedomówień w tej prawie. Zdobywca Złotej Piłki skupia się jednak teraz na swojej karierze w Realu Madryt. Dziennikarze są pewni, co do przyszłości Francuza.