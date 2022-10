Przypomnieli słowa piłkarza Barcelony. Teraz z niego drwią

Internauci nie pozostawili suchej nitki na Pique. Wpis piłkarza stał się hitem

Po spotkaniu z Interem Mediolan w sieci aż zawrzało. Fala krytyki dotknęła szczególnie Pique , który nie pokazał się w tegorocznej Lidze Mistrzów z dobrej strony. Mało tego, zdaniem wielu to właśnie on przyczynił się do przegranej Barcelony. Teraz ponownie kibice zadrwili z Hiszpana. Wszystko za sprawą jednego wpisu. Piłkarz w marcu tego roku napisał na Twitterze "Wracamy". Był to dzień, kiedy "Duma Katalonii" wygrała z Realem Madryt w El Clasico 4:0. Teraz kibice nawiązują do treści tweeta w prześmiewczy sposób.