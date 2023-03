Do tej mrożącej krew w żyłach sytuacji doszło w 2017 roku. N'golo Kante odwiedził jedną z restauracji na paryskich przedmieściach. Nagle został poproszony o wejście do samochodu stojącego na parkingu. Kiedy wszedł, ujrzał uzbrojonego mężczyznę, który wycelował broń w jego kolano i wystosował ultimatum.

- Chodzi o twojego agenta. Albo go zmienisz, albo go zastrzelimy - miał powiedzieć mężczyzna do Kante.

Według artykułu "L'equipe" N'golo Kante zaprzeczył, że taka sytuacja miała miejsce. Francuska śledcza gazeta internetowa "Mediapart" jest jednak w posiadaniu materiału audio, który ma potwierdzać tę wersję wydarzeń.

Dlaczego mężczyzna groził Kante?

Kluczem do zrozumienia tej sprawy jest transfer N'Golo Kante z Leicester City do Chelsea FC, który miał miejsce w 2016 roku. Wcześniej Francuz postanowił otoczyć się trzema zaufanymi ludźmi, którzy mieli kierować jego karierą: Abdlekarimem Douisem, Idrissem Gharoutem i Rachidem Saadną.

W całej sprawie chodzi o podział prowizji, jaka przypadła agentom za transfer Kante do Chelsea. Abdlekarim Douis miał otrzymać 4,8 miliona euro, podczas gdy pozostała dwójka pozostałaby bez swojej "części tortu" z tej transakcji.

Osobą, która sterroryzowała Kante w samochodzie, miał być brat jednego z pozostałych dwóch agentów, Rachida Saadny - Houari Saadna. Nie mógł on pogodzić się z tym, że pieniądze z prowizji na transfer Kante przeszło koło nosa jego rodziny.

Rozmowa ze świadkiem tego wydarzenia ujawniona przez "L'equipe" również potwierdza tę wersję wydarzeń. - Przyszedł (uzbrojony mężczyzna), wyciągnął go z restauracji, wsadził do samochodu i przyłożył mu pistolet do kolana - powiedział świadek.

Liga Mistrzów. Zobacz TOP 5 bramek z wtorku (07.03.2023) WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

N'golo Kante w momencie największego rozkwitu swojej kariery (w 2015 roku) wymienił aż jedenaście osób ze swojego najbliższego otoczenia i postawił na swoich starych znajomych. Według śledztwa "France Football" powodem przykrych sytuacji, jakie przytrafiały się Francuzowi, była jego naiwność i zbytnia życzliwość, która przyciągała do niego bardzo złych ludzi.

Francuski pomocnik w ostatnich miesiącach również przeżywa trudny okres. Kante pozostaje wyłączony z gry z powodu kontuzji od sierpnia 2022 roku. Ostatnio wznowił jednak treningi w Chelsea i już niedługo ma powrócić na boisko.

N'Golo Kante /

N'Golo Kante w akcji podczas finału Ligi Mistrzów / Manu Fernandez / POOL