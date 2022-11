Przyleciał z USA specjalne dla Ronaldo. Szybko zauważył jeden szczegół

Cristiano Ronaldo mimo perturbacji związanych z jego aktualnym klubem , nadal cieszy się dużą popularnością na świecie. Dowodem na to jest postawa młodego Amerykanina , który ponownie odwiedził Europę , aby móc ujrzeć na żywo swojego idola. Mężczyzna po raz kolejny mocno się rozczarował. Niedługo po jego przyjeździe do Anglii okazało się, że Portugalczyk nie znalazł się nawet w składzie na mecz z Fulham . Youtuber nie krył swojej frustracji. Nagranie z jego reakcją na wiadomość o niebecności Ronaldo obiegło sieć.

Znowu nie dane było mu zobaczyć Ronaldo. Amerykański Youtuber nie krył rozczarowania

17-letni obywatel USA musi odłożyć na późnej marzenie o zobaczeniu na żywo Cristiano Ronaldo. Mężczyzna przyleciał do Anglii specjalnie na czwartkowy mecz Manchesteru United z Aston Villą , wierząc, że jego sportowy idol będzie grał na boisku od pierwszej minuty. Tak się jednak nie stało. Ronaldo z powodu choroby opuścił to spotkanie.

Znany Youtuber ''Speed'' nie tracił wiary i po powrocie do kraju ponownie kupił bilet na kolejny mecz ''Czerwonych Diabłów'' z nadzieją, że jego marzenie tym razem się spełni. 17-latek przybył na stadion Craven Cottage w koszulce ''CR7''. Dostał także specjalne zaproszenie do studia ''Sky Sports''. Tam też sportowi eksperci, Louis Saha i Jamie Redknapp przekazali mu osobiście kolejną złą informację. Jak się okazało, jego idol Ronaldo nie znalazł się na liście powołanych do meczu z Fulham.