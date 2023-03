Przykre konsekwencje związku z Ronaldo. Modelka wyznała, jak było naprawdę

Cristiano Ronaldo nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony kobiet. 38-latek ma za sobą kilka głośnych związków. Swego czasu wiele mówiło się o relacji Portugalczyka z modelką Victoria's Secret. Zawodnik Al-Nassr poznał Irinę Shayk w 2009 roku. Było to momencie, kiedy odszedł z Manchesteru United i dołączył do "Królewskich". Co ciekawe, para z początku nie pokazywała się publicznie. Ówczesny gracz Realu Madryt i celebrytka, mimo że oboje są znani w świecie show-biznesu, woleli chronić swoją prywatność. Nie trwało to jednak długo. Z czasem zaczęli pokazywać się razem na ściankach.