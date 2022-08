Przyjaciółka zdradza sekret Lewandowskiej. Już dłużej tego nie ukryje

Amanda Gawron Po gwizdku

Robert Lewandowski wraz z żoną i córkami kilka tygodni temu przeniósł się do Hiszpanii. Anna na długo przed potwierdzeniem transferu ukochanego do Barcelony postanowiła przygotować się od podstaw do życia w nowym kraju. Trenerka fitness wprowadziła w życie kilka nawyków, które mają na celu ułatwić jej życie codzienne w Katalonii. Nie zapomniała o nich nawet podczas obozie Camp by Ann. Przyjaciółka Lewandowskiej zdradziła, co 33-latka robi w przerwach między treningami. To z pewnością pomoże jej w Hiszpanii.

Zdjęcie Anna Lewandowska należy do grona WAGs FC Barcelony / Xavier Bonilla/NurPhoto / East News