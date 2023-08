Przyjaciółka ujawnia całą prawdę o Annie Lewandowskiej. Taka jest prywatnie

Anna Lewandowska jest osobą niezwykle kontaktową i otwartą na otaczający ją świat. Trenerka fitness jednak, choć łatwo nawiązuje nowe przyjaźnie, może pochwalić się dość okrojonym gronem najbliższych przyjaciółek, które znają ją "naprawdę". Do tego grona od dekady należy Paulina Krupińska , polska prezenterka telewizyjna, a prywatnie małżonka muzyka Sebastiana Karpiela-Bułecki.

Panie poznały się 10 lat temu na planie u Kuby Wojewódzkiego. Wówczas Paulina Krupińska gościła w odcinku tego show wraz z Robertem Lewandowskim. "To było zaraz po tym, jak otrzymałam koronę Miss Polonia. Wtedy Ania przyszła do garderoby się przywitać. Od razu było wspólne flow, takie fluidy. To się od razu czuje, czy z kimś jest ci po drodze, czy nie" - opowiadała Krupińska w ubiegłym roku w rozmowie z Jastrząb Post.