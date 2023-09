W nocy z piątku na sobotę w Maroku doszło do jednej z największych klęsk żywiołowych w historii tego kraju. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,8 swoje epicentrum miało około 72 kilometry od Marrakeszu, jednak jego skutki odczuwalne były na znacznie większym obszarze. Liczba ofiar wzrosła już do 2497 (stan na godzinę 12.27, 11 września). Rannych natomiast zostało co najmniej 2476 osób.