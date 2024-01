Przejmujące słowa Anny Lewandowskiej. To najbardziej ją przeraża

Anna Lewandowska nie zamierza milczeć. Przeraża ją obecna sytuacja w Polsce

Miałam takie sytuacje związane na przykład z hejtem. O tym hejcie teraz się już mówi coraz więcej, jest wiele pięknych akcji, które są organizowane przez kobiety, które są ważnymi ważnymi nazwiskami w Polsce, są power women, robią te projekty i trzymam za nie mocno kciuki. Jak będą chciały, zawsze je wesprę. I będę wspierała tego typu inicjatywy, bo hejt zabija. Tak naprawdę, ja miałam taki moment, że było mi przykro. Jestem silną kobietą, ale ile można. Ile można się z tym kotłować, czytać, słuchać i tak dalej. W pewnym momencie wyłączyłam to. Szczególnie Barcelona mi pomogła. Ja nie wiem nic, co się dzieje w mediach plotkarskich. Nic. Teraz miałam takie spotkanie babskie z dziewczynami moimi. Coroczne, taką mamy tradycję już od ponad 10 lat. I gdzieś ktoś coś powiedział, czy słyszał, a ja mówię: "dziewczyny, ja nic nie wiem, co się dzieje". Jestem z dala w ogóle od tego wszystkiego i bardzo mi jest z tym dobrze

Lewandowska podkreśliła, że nie tylko osoby znane mierzą się z hejtem. Obecnie dotyka on wielu ludzi, w tym m.in. dzieci i młodzież. To właśnie wzrost hejtu wśród młodych ludzi niepokoi trenerkę fitness najbardziej. "Pomyślmy teraz o czymś innym. Co się dzieje w dzisiejszych czasach i jakie statystyki są przerażające, jeśli chodzi o depresję dzieci? Co się dzieje i jaki procent jest prób samobójczych u dzieci? Co się dzieje z zaburzeniami psychicznymi dzieci? To jest na trzecim miejscu problem w Polsce. I ja będę chciała o tym mówić coraz częściej. Jestem mamą dwójki dzieci - jednej córki, która jest bardzo wrażliwa, delikatna, empatyczna, emocjonalna, która już widzi coraz więcej i dotyka pewnych problemów, zadaje pewne pytania, które mnie już przerażają" - przyznała.