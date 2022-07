Kilka miesięcy temu Łukasz Piszczek był o krok od pracy z reprezentacją Polski. Był już nawet po słowie z Adamem Nawałką, którego przymierzano do objęcia funkcji selekcjonera po Sousie. Ostatecznie zatrudniono nie jego, a Czesława Michniewicza. Temat "Piszcza" w kadrze upadł. "Trenera Nawałkę znałem, znałem jego styl pracy, rozumiałem go. I wiedziałem, jaka byłaby moja rola w jego ekipie. Stąd chęć na dołączenie do tego projektu" - opowiadał były kadrowicz w rozmowie z Interią .

Reklama

Eksgracz Borussii Dortmund skupił się na przygotowaniu do kursu UEFA B+A, a także na... rekonwalescencji. Przydarzyły mu się bowiem problemy zdrowotne. Są nowe szczegóły dotyczące stanu zdrowia sportowca.

Piszczek, Peszko i Mila polecieli do Anglii. PZPN wysłał piłkarzy na staż

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Łukasz Piszczek: Musiałem długo czekać na pierwszego gola w LM (POLSAT SPORT). wideo Polsat Sport

Łukasz Piszczek musiał przejść operację. Kiedy wróci do gry?

Obecnie Piszczek jest zawodnikiem trzecioligowego LKS Goczałkowice Zdrój. Jednak od kilku miesięcy ma przymusową przerwę od gry. Wszystko przez poważną kontuzję. "Intensywna rehabilitacja, którą przechodził zimą, pomogła, ale nie na tyle, by wrócić do treningów z pełnym obciążeniem. Ilekroć próbował, ból powracał i konieczny były kolejne zabiegi" - informują dziennikarze katowickiego "Sportu".

Okazuje się, że piłkarz musiał przejść operację stawu skokowego. Zabieg przeprowadzono w klinice w Dortumndzie, z której usług "Piszczu" korzystał jeszcze za czasów gry w Niemczech. "To może oznaczać, że bardzo chce wrócić na boisko i pomóc swemu klubowi w nadchodzącym sezonie. Sprawa jest świeża, więc trudno wyrokować, kiedy pan Łukasz wróci do gry, ale pewne jest, że sam – po odejściu 12 zawodników – wszystkiego nie udźwignie" - czytamy.

Jego drużyna już rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu. Pierwszy mecz rozegra 16 lipca.

Michniewicz zadzwonił do Piszczka. „Miałem już plan i podziękowałem”

Zdjęcie Łukasz Piszczek / Tomasz Kudala / PressFocus / NEWSPIX.PL / East News