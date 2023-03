Problemy w rodzinie Ronaldo? Syn "podpadł" piłkarzowi. "Wie, że się wściekam"

Zobaczymy, czy będzie świetnym piłkarzem. Na razie nim nie jest. Czasem pije colę, je frytki i wie, że się wściekam, jak to widzę. Mówię mu, by chodził na bieżni, a potem wszedł do zimnej wody, by się zregenerować, a on mi odpowiada: 'Tato, ale jest bardzo zimno'. To normalne, bo jeszcze jest młody

~ powiedział 38-latek