We wtorek Real Madryt zmierzył się na wyjeździe z drużyną RB Lipsk . Finalnie niemiecki klub wygrał z ekipą ze stolicy Hiszpanii 3:2. Tym razem jednak " Los Blancos " musieli radzić sobie bez wyjątkowego wsparcia . Co ciekawe, prezes Królewskich często uczestniczy w podróżach drużyny, jednakże tym razem nie mógł sobie pozwolić na taki wyjazd.

Prezes Realu Madryt przeszedł udaną operację. Teraz zbiera siły na powrót do pracy

We wtorek 25 października odbyła się zaplanowana operacja Florentino Pereza, która miała na celu usunięcie guzka z jednego z płuc. Zabieg został przeprowadzony w Szpitalu Uniwersyteckim Puerta de Hierro w Majadahondzie. Wszystko na to wskazuje, że prezes Realu Madryt niebawem powróci do pełnej sprawności, bowiem operacja zakończyła się sukcesem. Ze względów zdrowotnych musiał on jednak opuścić obowiązki na stadionie i tym samym nie pojawił się na przedostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów.