Prawda o Ronaldo wyszła na jaw. Siostra wygadała się o problemach w rodzinie

Cristiano Ronaldo jako jeden z najpopularniejszych piłkarzy na świecie, jest wzorem do naśladowania do młodych pokoleń. Reprezentant Portugalii często chwali się fanom w mediach społecznościowych fotkami z treningów. Gwiazdor futbolu ciężko ćwiczy, by móc cały czas zachwycać kibiców na boisku. Do tego przestrzega diety i nie pije napojów gazowanych, ani alkoholu. Jego siostra zdradziła, co sprawiło, że "CR7" unika wysokoprocentowych trunków.