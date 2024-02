Poruszenie pod wpisem Lewandowskiej. Fani nie powstrzymali się od komentarzy

Latem 2022 roku Robert Lewandowski wraz z żoną i córkami po wielu latach życia w Niemczech przeprowadzili się do słonecznej Hiszpanii . Rodzina na zmianę miejsca zamieszkania zdecydowała się głównie ze względu na transfer piłkarza z Bayernu Monachium do klubu FC Barcelona .

Na przeprowadzce do Katalonii wiele zyskał nie tylko kapitan reprezentacji Polski, ale również jego wybranka. Anna bowiem dość szybko zaaklimatyzowała się w nowym kraju, z awarła nowe przyjaźnie i odnalazła hobby , które daje jej wiele radości. Mowa oczywiście o tańcu.

Anna Lewandowska dała popis. Kibice komentują. "Podziwiam"

Po wielu miesiącach treningów Polka postanowiła zaprezentować swoje umiejętności internautom. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała więc kilka filmików z zajęć, na które uczęszczała w ostatnim czasie. "1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 - który taniec podoba Wam się najbardziej? Cały czas próbuję różnych stylów tanecznych. Każdy z nich pomaga mi się rozwinąć w inny sposób i daje dużą frajdę! Jeśli również tańczycie to napiszcie jaki styl jest waszym ulubionym lub jakiego polecacie spróbować! A może ktoś z Was chciałby już wkrótce spróbować tych stylów w moim miejscu w Barcelonie?" - napisała.

Pod wpisem 35-latki od razu pojawiły się setki komentarzy. "Czekam as pójdziesz Aniu na salsę kubańską", "Wspaniale Aniu, że możesz spróbować tak wielu różnych technik tańca, czuć Twoją ogromną miłość i pasję. No i super, że masz u boku tak wspierającego i motywującego instruktora jak Mathias Font", "Ja patrzę na tych tancerzy i tancerki i widzę, że nie wystarczy się nauczyć kroków. Emocje tancerzy widać na filmikach i nie da się tego nauczyć", "Jezus ile to nauki. Podziwiam!", "Jesteś świetną tancerką", "Pięknie, widać ogrom pracy" - zachwycali się internauci.