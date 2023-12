Poruszenie pod wpisem Haalanda. Kibice nie mogli uwierzyć własnym oczom

Erling Haaland obecnie zaliczany jest do grona najlepszych piłkarzy świata. Reprezentant Norwegii na co dzień występuje w barwach klubu Manchester City, gdzie odnosi ogromne sukcesy. W ubiegłym sezonie 23-latek wraz z "The Citizens" sięgnął po tak zwaną potrójną koronę - triumfował on bowiem w Lidze Mistrzów, został mistrzem kraju i sięgnął po Puchar Anglii.