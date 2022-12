Jeśli szukać pozytywnych mundialowych bohaterów w reprezentacji Polski, głównym z nich byłby bez cienia wątpliwości Wojciech Szczęsny. Na turnieju obronił dwa rzuty karne i w każdym z czterech spotkań prezentował najwyższą formę. To znacznie przyczyniło się do awansu "Biało-Czerwonych" do 1/8 finału mistrzostw świata. W meczu z Francją nasz golkiper mógł liczyć na dodatkowe wsparcie. Do Kataru przylecieli jego najbliżsi: żona Marina oraz syn Liam .

Chłopiec mocno przeżywał boiskowe wydarzenia. Po przegranym przez Polskę starciu (Francuzi wygrali 3:1) zalał się łzami. Wtedy do akcji wkroczył jego tata , który podbiegł do synka, mocno go przytulił, szeptał coś do ucha i pomagał ocierać łzy. Obrazek rozczulił internautów i doczekał się wielu pozytywnych, pełnych rozczulenia komentarzy. "To najsłodsze, co dziś zobaczyłam" - pisała jedna z fanek.

Gdy emocje już nieco opadły, Szczęsny opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym nawiązał do sceny z synem.

"Skończyły się dla nas te Mistrzostwa Świata. Te na które czekałem, te na które pracowałem, te o których marzyłem. I chociaż ambicja kazała zrobić coś więcej, to wracam do domu dumny z naszej drużyny!" - rozpoczął wpis Wojciech Szczęsny. Następnie przeszedł do podziękowań dla fanów oraz rodziny.

Dziękuję bardzo wszystkim kibicom za wsparcie w tym wyjątkowym okresie. Tym ze stadionu, tym zza telewizora, ale przede wszystkim Marinie i swojemu synkowi Liamowi, który dzisiaj zrozumiał, że można przegrać z dumą i honorem! Głowa do góry, zaczynamy walkę o EURO2024! ~ - dodał.

Całość opatrzył kilkoma fotografiami zrobionymi podczas mundialu w Katarze. Uwagę zwraca zwłaszcza pierwsza z nich. Widać na niej jego samego z Liamem na ręku. Zdjęcie zostało wykonane niedługo po ostatnim gwizdku sędziego w meczu z Francją. "Kochamy Cię" - skomentowała ten widok żona, Marina Łuczenko-Szczęsna.