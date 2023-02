Anna Lewandowska ogromne zasięgi w mediach społecznościowych wykorzystuje nie tylko do promowania swoich firm i dzielenia się urywkami życia, ale również do bardziej społecznych celów. Na początku wojny w Ukrainie włączyła się w pomoc na rzecz poszkodowanych i potrzebujących, co roku bierze też udział w licytacjach na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy . Teraz, przy okazji Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją, zamieściła poruszający apel.