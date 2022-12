Poruszające wyznanie Anny Lewandowskiej. "Nigdy tego nie zapomnę"

Anna i Robert Lewandowscy to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par światowego show biznesu. Sława to dla nich jednak nie tylko czerwone dywany, pieniądze i miliony fanów. Piłkarz FC Barcelony i trenerka fitness wykorzystują swoją popularność, by pomagać innym. Od lat biorą oni udział w różnego rodzaju eventach charytatywnych, takich jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czy Szlachetna Paczka. I w tym roku polska WAG postanowiła zrobić wyjątkowy prezent na święta jednej z wielu rodzin, które na co dzień zmagają się z licznymi problemami.