Dla "Biało-Czerwonych" przygoda z mundialem w Katarze dobiegła końca. Przez ostatnie dni ogromną popularność, szczególnie za granicą zyskał golkiper reprezentacji Polski, Wojciech Szczęsny. Choć nie był to jego pierwszy mundial, z pewnością zapadnie on w pamięci 32-latka. Przeszedł on bowiem do historii jako trzeci bramkarza na świecie, który obronił aż dwa rzuty karne na jednym mundialu. Co więcej, Szczęsny został okrzyknięty najlepszym bramkarzem fazy grupowej tegorocznych mistrzostw świata. Jak się okazuję, na mundialu serca kibiców skradł także syn Wojciecha Szczęsnego, Liam.