Poprosił ją o rękę podczas imprezy urodzinowej. Piękna WAG zachwyca urodą

Luis Diaz seniorską karierę w piłce nożnej rozpoczął stosunkowo niedawno, bo w 2016 roku. Wówczas Kolumbijczyk podpisał kontrakt z klubem Atletico Junior i został przeniesiony do filialnego zespołu Barranquilla FC. W sezonie 2017/2018 pochodzący z Barrancas zawodnik został na stałe przeniesiony do Atletico Junior. W barwach tego klubu występował do końca sezonu 2018/2019. Później Kolumbijczyk współpracował jeszcze z FC Porto. 30 stycznia 2022 roku trafił do Premier League, podpisując 5-letni kontrakt z Liverpoolem.