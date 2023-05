Polskie WAGs pokazały, jak spędzają majówkę. Nie mogą narzekać na nudę

W tym roku dzięki świętom majowym Polacy mogli skorzystać w długiego weekendu trwającego od soboty 29 kwietnia aż do środy 3 maja. Nie wszyscy jednak mieli okazję skorzystać z czasu wolnego od pracy i skupić się na odpoczynku i relaksie. A co podczas majówki robiły żony i partnerki polskich piłkarzy? Panie na bieżąco relacjonowały, co u nich słychać w mediach społecznościowych.