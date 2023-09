Polski piłkarz robi furorę za granicą. W karierze wspiera go ukochana

Marcin Bułka pierwsze kroki w futbolu stawiał w barwach klubu Stegna Wyszogród. Do tej drużyny dołączył on mając niespełna 8 lat. Co ciekawe, urodzony w Płocku piłkarz prezentował się na boisku tak znakomicie, że reprezentował wówczas młodzieżowe zespoły rocznikowo przeznaczone dla zawodników o dwa, a nawet trzy lata od niego starszych.